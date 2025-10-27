Vittoria in gara e titolo Assoluto Gt3 per Andrea Frassineti e il Vincenzo Sospiri Racing

Cala il sipario sul Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2025 con il gran finale andato in scena all’autodromo di Monza che ha incoronato i nuovi campioni italiani. Il titolo assoluto Gt3 è andato ad Andrea Frassineti (Lamborghini Huracan GT3 Evo2), al termine di una gara molto combattuta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

