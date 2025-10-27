Vittima di abusi sessuali bimba denuncia i genitori al Telefono azzurro

AGI - Arrestata una coppia per gravi abusi sui figli minorenni. La denuncia partita da una delle piccole vittime al Telefono azzurro, ha fatto scattare l'operazione dei carabinieri della Compagnia di Monreale nei confronti di un uomo e una donna di 30 e 44 anni, accusati, in concorso, di atti sessuali con minorenne. Una vicenda emersa grazie al coraggio della bambina che ha contattato il numero di emergenza dell'associazione di aiuto all'infanzia, affidando agli operatori il drammatico racconto dei ripetuti abusi sessuali. La ragazzina, figlia biologica della donna, secondo quanto emerso dalle parole della vittima, sarebbe stata costretta - insieme al fratello di qualche anno più grande, anche lui figlio naturale dell'arrestata - a partecipare ad atti sessuali consumati dalla coppia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Vittima di abusi sessuali, bimba denuncia i genitori al Telefono azzurro

