Vitiligine week | a Novara visite e consulenze gratuite
Dal 3 all’8 novembre, la Ssidemast, Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse, promuove in tutta Italia la "Vitiligine week", una settimana dedicata a consulenze dermatologiche gratuite per le persone che convivono con la vitiligine.Anche la struttura di Dermatologia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
