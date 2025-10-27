Vite! Storie versate | serata dedicata alla Cantina Di Prisco
Prosegue con successo la rassegna “Vite! Storie versate”, il format ideato e organizzato dall’associazione Gastarea che racconta, calice dopo calice, le storie e le passioni dei protagonisti del mondo vitivinicolo irpino.Giovedì 30 ottobre 2025, presso Winyl Irpinia, andrà in scena la decima. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
