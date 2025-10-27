Vite barocche il Sud autentico raccontato da Bodini e D’Arpe nel film che non vide mai la luce
La trama originale del romanzo, diventa nel trattamento cinematografico un pretesto per esplorare la realtà profonda del Sud, in particolare del Salento, alla ricerca della sua autentica anima e della sua storia segreta. Il lavoro si configura come un'indagine socio-antropologica, che mette in.
In libreria dal 17 ottobre per Besa Muci, ecco "Vite barocche", un volume che ripropone il soggetto e il trattamento di un film ideato nel 1959 da Vittorio
