Vitale una doppia parata che vale la partita Rizzo Pinna e D’Uffizi ci mettono tanta qualità

Vitale 8. La memoria di un'intera generazione avrà lui, meravigliosamente lui, inciso quando si ricorderà questo derby. Due parate contro ogni legge della fisica, della matematica, anche del terreno, altre difficili. Un monumento. Non lui, fateglielo un monumento. Se lo merita. Alagna 6. Meno danze dalla sua parte, mette nella scatola dei ricordi un derby emozionante. Curado 7. All'inizio è un duello rusticano con Eusepi, quando il nove cala, lui mette il vestito buono. Rizzo 6. Qualche imperfezione, ma ha giocato stringendo i denti, va riconosciuto. Nicoletti sv. Dito indice della sfortuna puntato contro.