Visite guidate serali a Villa Cerami

Sabato 1 novembre 2025, alle ore 19:00 e 20:00, torna un nuovo appuntamento – a cura di Officine Culturali – con le visite guidate serali a Villa Cerami, per vivere in notturna la storia di uno dei palazzi storici dell’Università di Catania. I tour serali tra le eleganti architetture nobiliari e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Mostra, visite guidate, catalogo “Medaglie incomparabili…di…sublime antichità - La cultura della moneta antica a Padova tra Cinquecento e Novecento” Ricordiamo che l’esposizione “Medaglie incomparabili…di…sublime antichità - La cultura della moneta a - facebook.com Vai su Facebook

Villa dei Tasso - La Villa dei Tasso "Celadina" risale agli inizi del 500; la sua sfilata di sale e saloni con stucchi e affreschi ne fa una fastosa residenza che ha ospitato anche Torquato Tasso. Lo riporta ecodibergamo.it

Visite serali guidate per scoprire i segreti del San Carlone - Nelle ultime due settimane di agosto la monumentale statua di San Carlo (alta 35 metri) ad Arona - ilgiorno.it scrive

Visite guidate a Villa Mensa, ogni terza domenica mensile - Il complesso monumentale di Sabbioncello San Vittore sarà visitabile la terza domenica del mese: 16 marzo, 20 aprile, 18 maggio, 15 giugno, 21 ... Riporta ilrestodelcarlino.it