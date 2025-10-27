Visita all' area dell’antica Arena romana tra arte simboli e memoria

Padovaoggi.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per celebrare l’energia della festa di Ognissanti, domenica 2 novembre (dalle 10 alle 12) viene proposta una visita guidata speciale e suggestiva: non un semplice tour artistico, ma un’esperienza interiore nel cuore dellantica Arena romana di Padova, tra arte, simboli e memoria.Il fulcro del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Visita Area Dell8217antica Arena