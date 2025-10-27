Viscerale il ritorno di Mezzosangue | dietro la maschera l’uomo | VIDEO INTERVISTA
Per Mezzosangue, nome d’arte di Luca Ferrazzi, la musica non è spettacolo, è verità. “Viscerale” è il suo nuovo capitolo: un disco che scava, che mette a nudo, che pretende autenticità e ricorda cosa è importante per l’artista stesso.Lo abbiamo incontrato dopo il live all’Orion di Ciampino, prima tappa del tour, per parlare di amore, . L'articolo Viscerale, il ritorno di Mezzosangue: dietro la maschera, l’uomo VIDEO INTERVISTA proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
