Virtus in campo a Kaunas contro lo Zalgiris | giorno e orario della settima giornata di Eurolega
Bologna, 27 ottobre 2025 - Battuta la Sassari e chiusa almeno fino a sabato la parentesi campionato, la Virtus torna a concentrarsi sull’Eurolega. Alessandro Pajola e compagni sono attesi da un doppio confronto europeo in trasferta. Domani i bianconeri saranno in campo alla Zalgirio Arena di Kaunas per affrontare i lituani dello Zalgiris, giovedì invece la V nera sarà impegnata a Monaco di Baviera contro il Bayern. Il doppio confronto di Eurolega inizia domani, martedì 28 alle 19, con la sfida di Kaunas, un confronto sicuramente difficile contro uno Zalgiris partita benissimo e spinto dal popolo biancoverde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
