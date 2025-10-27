Virginia Stablum | biografia età carriera e fidanzato della Miss Universo Italia più seguita sui social

Tra le influencer italiane più seguite e amate del momento, Virginia Stablum è senza dubbio una delle più cercate sul web. Bellissima, elegante e con un fascino tutto mediterraneo, la modella trentina è diventata popolare grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne e al titolo di Miss Universo Italia 2022. Ma chi è davvero Virginia Stablum? Scopriamo insieme la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità su questa splendida modella e influencer italiana. Chi è Virginia Stablum. Virginia Stablum è nata a Trento il 17 febbraio 1998, sotto il segno dell’ Acquario. Alta 1,75 cm, con capelli castani e occhi profondi, ha origini miste: italiane da parte di madre e caraibiche da parte di padre. 🔗 Leggi su Bellezze.tv © Bellezze.tv - Virginia Stablum: biografia, età, carriera e fidanzato della Miss Universo Italia più seguita sui social

