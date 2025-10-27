Vip spogliate con l’IA tutte le vittime di deep fake Server e sede all’estero | caccia al sito delle foto pirata

Roma – Nude in Rete, spogliate dall’Intelligenza artificiale ed esposte su scala planetaria. La denuncia alla polizia postale della giornalista Francesca Barra svela il destino comune di “56 donne italiane” (la stima è dell’altra vittima Selvaggia Lucarelli), tutte finite – come mamma non le ha fatte e soprattutto senza il proprio consenso – nella galleria Vip del sito internazionale Socialmediagirls.com. Nella vasta sezione ’forum’ dai contenuti e commenti espliciti, la categoria AI undress anybody spoglia – per l’appunto – chiunque ci finisca dentro. Il gusto (chiamiamolo così) dell’algoritmo propone una carrellata di foto di volti noti dello spettacolo, del giornalismo e della politica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

