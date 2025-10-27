Violenze inaudite | coppia palermitana arrestata per atti con i propri bambini

Una coppia palermitana, un uomo di 30 anni e una donna di 44, è stata arrestata dai carabinieri di Monreale con l’accusa di aver compiuto atti sessuali con i propri figli minorenni. La svolta è arrivata lo scorso agosto grazie alla denuncia coraggiosa della figlia minore, che ha chiamato il Telefono Azzurro rivelando un incubo di abusi ripetuti all’interno delle mura domestiche. La ragazzina, figlia biologica della donna, ha raccontato agli operatori dell’associazione un quadro agghiacciante: lei e il fratello maggiore, anch’egli figlio naturale della madre, sarebbero stati costretti a partecipare a violenze perpetrate dalla coppia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

