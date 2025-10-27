Violenza di genere e nuovi linguaggi | gli studenti dell’Amabile a Roma

Tempo di lettura: 2 minuti “Comunicazione e violenza di genere, dialogando con le nuove generazioni”. E’ questo il tema della giornata di studi organizzata per domani – martedì 28 ottobre -, a Palazzo San Macuto in Roma (ore 11-13), dalla presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, onorevole Martina Semenzato. L’incontro rientra nel ciclo degli appuntamenti sui “nuovi linguaggi contro la violenza di genere”, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sulla necessità di affrontare temi importanti della vita, partendo proprio dal necessario utilizzo di nuovi linguaggi, investendo nella formazione e nell’educazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

