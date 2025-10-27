Vinicius arrabbiato dopo il cambio | Lascio la squadra me ne vado! con Xabi Alonso non c’è feeling As

Durante il Clasico tra Real Madrid e Barcellona di ieri (vinto dai blancos 2-1), c’è stato un confronto acceso tra Vinicius Jr e il tecnico del Real Xabi Alonso in seguito al richiamo in panchina del brasiliano per far posto in campo a Rodrygo negli ultimi sprazzi di gara. Vinicius reagisce male al cambio nel Clasico. Secondo quanto riportato da Dazn Spagna: “Vinicius rifiutava la decisione del tecnico: «Io? Io?»; «Dai, Vini» aveva risposto l’allenatore. Ma Vinicius ha evitato di salutarlo e ha continuato a lamentarsi andando dritto negli spogliatoi: «Sempre io! Lascio la squadra! Me ne vado!». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

