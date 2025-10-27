Vini di Vignaioli 2025 | Parma accoglie il ritorno del vino artigianale

Oggi a Il Punto durante una conferenza stampa è stata presentata la manifestazione Vini di Vignaioli, in programma domenica 2 e lunedì 3 novembre 2025 presso WOPA Temporary, Via Catania 3 a Parma.Alla presentazione sono intervenuti: Lorenzo Lavagetto, Vicesindaco con delega al Turismo; Mario. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

