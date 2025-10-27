Vincono una borsa di studio | tre studentesse dalla Palestina all’università di Firenze

FIRENZE – Nuovi studenti in arrivo dalla Palestina alle università italiane. Tre studentesse palestinesi provenienti dalla Cisgiordania sono state accolte oggi (27 ottobre) all’università di Firenze dalla rettrice Alessandra Petrucci e dalla delegata all’inclusione e diversità Maria Paola Monaco. Sono le vincitrici del bando promosso dall’Ateneo che ha messo a disposizione tre borse di studio per la frequenza di corsi di laurea magistrale in lingua inglese, nell’ambito del progetto Iupals – Italian universities for palestinian students. L’iniziativa promuove il diritto all’istruzione superiore per studentesse e studenti residenti nei territori palestinesi, facilitando l’accesso ai percorsi accademici offerti dagli atenei italiani grazie all’accordo della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), in collaborazione con il Ministero dell’università e della ricerca (Mur) e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Al Natale ancora non vuoi pensare…ma se passi in fiera puoi risparmiare? Farti un’idea delle novità, scoprire occasioni e cofanetti in promo e metterti avanti con i regali Mancano quasi 60 giorni a Natale In più giochiamo, ci divertiamo… e si vincono u - facebook.com Vai su Facebook

Tre allieve del Casale all’Accademia Belle Arti con una borsa di studio - Tre studentesse del corso Moda dell’ihanno vinto una borsa di studio per merito che consentirà loro di iscriversi alla Naba, la Nuova ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Borse di studio “Dolci Colombo”: sei studenti del Liceo Tosi premiati a Busto Arsizio - Le borse di studio sono tradizionalmente riservate agli studenti del Liceo Scientifico bustocco che hanno conseguito la maturità scientifica e si sono distinti in modo particolare sia per il rendiment ... varesenews.it scrive

Tre borse di studio per studenti universitari pratesi del primo anno - Ultimi giorni per partecipare al bando di concorso per studenti iscritti al primo anno di Università lanciato dalla ... msn.com scrive