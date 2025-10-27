Viktor Orbán nella Basilica di San Pietro prima dell' incontro con il Papa
Papa Francesco ha ricevuto in udienza il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Dopo l’incontro con il Pontefice, Orbán ha avuto un colloquio anche con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano. Prima delle udienze ufficiali, il premier ha visitato la Basilica di San Pietro. Orbán si è recato anche a Villa Magistrale, una delle sedi del Sovrano militare Ordine di Malta a Roma. Prima di essere ricevuto dal Gran Maestro, Fra' John Dunlap, gli è stato mostrato uno dei punti imperdibili della villa che domina il colle dell'Aventino, il 'buco della serratura' nella grande porta verde che conduce ai giardini della sede dei Cavalieri di Malta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
