Viktor Orban a Roma ricevuto in Vaticano da Leone XIV oggi l’incontro con la premier Meloni

Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano il premier ungherese Viktor Orban. Al centro del colloquio sono stati il conflitto in Ucraina, l’Europa e la situazione in Medioriente. Orban è stato ricevuto prima da Papa Leone XIV, poi ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. “Nel corso del cordiale colloquio in Segreteria di Stato – si legge in una nota diffusa dalla sala stampa della Santa Sede – sono state sottolineate le solide relazioni bilaterali e l’apprezzamento per l’impegno della Chiesa cattolica nel promuovere lo sviluppo sociale e il benessere della comunità ungherese, con particolare attenzione al ruolo della famiglia, alla formazione e al futuro dei giovani, nonché all’importanza della tutela delle comunità cristiane più vulnerabili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

