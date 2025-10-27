Vieri sentenzia sul futuro di Tudor | Gli allenatori sono sempre a rischio Continuando così arriverà il tempo di prendere una decisione

Vieri ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul match. Bobo Vieri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Come dice Ferrara, gli allenatori sono sempre a rischio. Certo, farlo dopo solo 8 partite è sempre un rischio ma continuando così arriverà il tempo di prendere una decisione». QUI: Lazio Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Paolo Rossi, Chiara Aleati e Marco Baridon – VIDEO .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

