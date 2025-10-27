VIDEO | Varato il nuovo ponte sull' Estense tempi confermati per la riapertura
Nella giornata del 24 ottobre, nel rispetto del cronoprogramma, Anas ha concluso con successo le attività del varo del nuovo impalcato in acciaio del ponte sui Rio Torto, lungo la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero”.Le attività rientrano della terza fase dei lavori, avviati lo scorso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Io lo avevo già provato in anteprima assoluta appena era stato varato ma Italboats ci ha abituato a quello che è un lavoro importante che fa ogni volta che vara un modello nuovo o che installa motorizzazioni nuove ovvero effettuare tutta una serie di test per ott - facebook.com Vai su Facebook
È stato varato oggi, il nuovo traghetto Ro-PAX, “Costanza I di Sicilia”, che stiamo costruendo per la Regione Siciliana, con consegna prevista per l’estate del 2026. Alla cerimonia di varo hanno partecipato, tra gli altri, il Sen. Renato Schifani, Presidente della R - X Vai su X
Varato il ponte con l’autogru più alta d’Italia - E' stato inaugurato ieri, lunedì 13 ottobre, come da programma, il nuovo ponte della tangenziale di Tirano, in provincia di Sondrio. Lo riporta settenews.it
Garbatella, varato il nuovo ponte Giulio Rocco: addio al vecchio pilone sui binari - Pochi minuti sono bastati alla maxi gru, alta 53 metri, per collocare al suo posto il nuovo ponte Giulio Rocco, fatto di acciaio corten, dal caratteristico color ruggine. Si legge su rainews.it
Nuovo ponte Fs sull’Oglio: completato lo svaro, in corso il guado per la pila centrale - Procedono i lavori per la realizzazione del futuro ponte ferroviario a doppio binario sul fiume Oglio, tra Bozzolo e Marcaria. vocedimantova.it scrive