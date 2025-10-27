VIDEO | Varato il nuovo ponte sull' Estense tempi confermati per la riapertura

Modenatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 24 ottobre, nel rispetto del cronoprogramma, Anas ha concluso con successo le attività del varo del nuovo impalcato in acciaio del ponte sui Rio Torto, lungo la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero”.Le attività rientrano della terza fase dei lavori, avviati lo scorso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

video varato nuovo ponteVarato il ponte con l’autogru più alta d’Italia - E' stato inaugurato ieri, lunedì 13 ottobre, come da programma, il nuovo ponte della tangenziale di Tirano, in provincia di Sondrio. Lo riporta settenews.it

Garbatella, varato il nuovo ponte Giulio Rocco: addio al vecchio pilone sui binari - Pochi minuti sono bastati alla maxi gru, alta 53 metri, per collocare al suo posto il nuovo ponte Giulio Rocco, fatto di acciaio corten, dal caratteristico color ruggine. Si legge su rainews.it

video varato nuovo ponteNuovo ponte Fs sull’Oglio: completato lo svaro, in corso il guado per la pila centrale - Procedono i lavori per la realizzazione del futuro ponte ferroviario a doppio binario sul fiume Oglio, tra Bozzolo e Marcaria. vocedimantova.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Video Varato Nuovo Ponte