video trofeo don pompilio corsa ed emozioni nel ricordo del parroco di santa maria di costantinopoli

È stato un pomeriggio dalle emozioni forti quello vissuto al Rione Ferrovia dove è andato in scena il primo "Trofeo Don Pompilio", gara podistica sulla distanza dei 10km ideata per ricordare il parroco della Chiesa di Santa Maria di Costantinopol i scomparso poco più di un mese fa in maniera improvvisa. La corsa, organizzata dagli Amatori Podismo Benevento in collaborazione con l' Associazione Laici Bonilliani, è stata il modo migliore per onorare don Pompilio Crispino con tanti runners che hanno riempito le strade del Rione Ferrovia dove ha lasciato in tutti un vuoto incolmabile.

