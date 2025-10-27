VIDEO Sinner il lungolinea è perfetto | Zverev non può arrivarci Guarda gli highlights

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner trionfa a Vienna superando in finale Alexander Zverev 3-6 6-3 7-5. Guarda gli highlights della sfida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

video sinner il lungolinea 232 perfetto zverev non pu242 arrivarci guarda gli highlights

© Gazzetta.it - VIDEO Sinner, il lungolinea è perfetto: Zverev non può arrivarci. Guarda gli highlights

Altre letture consigliate

video sinner lungolinea 232Sinner, il rovescio lungolinea contro Zverev &#232; millimetrico - Dopo un lungo scambio con il tedesco, il tennista azzurro chiude il punto con un rovescio lungolinea davvero millimetrico ... Segnala sport.sky.it

Sinner, l'uscita lungolinea contro Tien &#232; fenomenale. VIDEO - Siamo nel quinto game del secondo set, quello che indirizzato il parziale (e la partita). Da sport.sky.it

Sinner, l'uscita lungolinea con Tien &#232; fenomenale - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Video Sinner Lungolinea 232