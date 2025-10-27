VIDEO Sinner il lungolinea è perfetto | Zverev non può arrivarci Guarda gli highlights
Jannik Sinner trionfa a Vienna superando in finale Alexander Zverev 3-6 6-3 7-5. Guarda gli highlights della sfida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Due palle break per Jannik Nel game fin qui da segnalare: pallonetto di #Sinner e gra riposata in lungolinea di rovescio di Jannik e un errore banale di rovescio di Alcaraz #SixKingsSlam - X Vai su X
Jannik Sinner - facebook.com Vai su Facebook
Sinner, il rovescio lungolinea contro Zverev è millimetrico - Dopo un lungo scambio con il tedesco, il tennista azzurro chiude il punto con un rovescio lungolinea davvero millimetrico ... Segnala sport.sky.it
Sinner, l'uscita lungolinea contro Tien è fenomenale. VIDEO - Siamo nel quinto game del secondo set, quello che indirizzato il parziale (e la partita). Da sport.sky.it
Sinner, l'uscita lungolinea con Tien è fenomenale - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it scrive