VIDEO Sinner che magia a Vienna! Prima la palla corta poi beffa Zverev così

Jannik Sinner domina a Vienna e realizza un punto meraviglioso durante il secondo set contro Zverev: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - VIDEO Sinner, che magia a Vienna! Prima la palla corta, poi beffa Zverev così

Altre letture consigliate

Six Kings Slam, magia di #Sinner: il passante spiazza #Alcaraz. VIDEO #SkySport #SkyTennis - X Vai su X

Dalle cadute nasce la sua forza. Ogni volta che inciampa, si rialza più grande, più potente, più affamato. È questa la magia di Jannik Sinner: trasformare le difficoltà in energia, le sconfitte in trampolini per la gloria. A Pechino non c’è stata storia: doppio 6-2, do - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Zverev: highlights finale Atp Vienna - Il tennista azzurro ha conquistato il torneo austriaco, che aveva già vinto nel 2023, battendo in finale il tedesco e numer ... Secondo sport.sky.it

Magia di Sinner, palla corta "telecomandata" contro Zverev - Tra i punti più belli della finale vinta da Sinner contro Zverev a Vienna c'è sicuramente la palla corta all'inizio del secondo set. Segnala sport.sky.it

Sinner supera nuovamente De Minaur e vola in finale a Vienna: ora aspetta Musetti o Zverev - Jannik conquista la 12esima vittoria su 12 incontri con l'australiano. Secondo today.it