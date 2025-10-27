VIDEO | Sguardi increduli durante la passeggiata tra le macerie la commissione Periferia colpita dal rione Taormina
Stupore e incredulità. Si leggeva questo dall'espressione che i membri della commissione parlamentare sulle Periferie hanno assunto mentre camminavano tra i vicoli del rione Taormina. Dopo l'incontro in Prefettura del pomeriggio, il tour tra alcuni luoghi simbolo del risanamento per far. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
