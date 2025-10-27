VIDEO | Nascondeva una pistola modificata e droga nella macelleria di famiglia | arrestato 18enne

Cataniatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’operazione del nucleo investigativo dei carabinieri di Catania ha portato all’arresto di un giovane di 18 anni, accusato di detenzione illegale di un’arma clandestina, munizionamento e sostanza stupefacente. L’arresto è avvenuto al termine di un’attività investigativa mirata al contrasto della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Video Nascondeva Pistola Modificata