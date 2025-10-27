VIDEO | Irruzione al Da Vinci gli studenti | Polizia arrivata due ore e mezza dopo

Genovatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono emerse nuove immagini sull’irruzione avvenuta sabato notte al liceo Leonardo Da Vinci di Genova, in via Bartolomeo Arecco. Nel video si vede il momento in cui un gruppo di ragazzi sfonda la barriera d’ingresso e fa irruzione nell’edificio, occupato da alcuni giorni dagli studenti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

