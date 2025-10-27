VIDEO | Irruzione al Da Vinci gli studenti | Polizia arrivata due ore e mezza dopo

Sono emerse nuove immagini sull’irruzione avvenuta sabato notte al liceo Leonardo Da Vinci di Genova, in via Bartolomeo Arecco. Nel video si vede il momento in cui un gruppo di ragazzi sfonda la barriera d’ingresso e fa irruzione nell’edificio, occupato da alcuni giorni dagli studenti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondisci con queste news

Maranza armati di spranghe hanno fatto irruzione sabato notte nel liceo scientifico Leonardo Da Vinci di $Genova al grido di "Viva il duce". Al momento dell'assalto, l'istituto era occupato dagli studenti. I rigurgiti del sabato sera - X Vai su X

Un gruppo di giovani neofascisti ha fatto irruzione e devastato il liceo Leonardo da Vinci di Genova durante un’occupazione studentesca pacifica. Il collettivo dichiara a Fanpage.it che l’intervento della polizia sarebbe arrivato con grave ritardo. Le indagini son - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO | L'irruzione al Da Vinci: gli studenti, "Polizia arrivata due ore e mezza dopo" - Muri imbrattati con svastiche e aule devastate: la questura indaga, ma monta la protesta per il presunto ritardo dell’intervento delle forze dell’ordine ... Riporta genovatoday.it

Liceo Da Vinci, bilancio dei danni e ricostruzione dell'assalto: parlano a Telenord gli studenti presenti all'irruzione - Chi era presente durante l’assalto racconta il clima di paura e confusione di quella notte, in cui fortunatamente nessuno è rimasto ferito Prova a ripartire il liceo Leonardo Da Vinci ... Secondo telenord.it

Irruzione neofascista alla Da Vinci, presidio di solidarietà davanti alla scuola - Molti studenti, ma anche cittadini e istituzioni, al presidio organizzato davanti alla scuola dopo l'incursione avvenuta questa notte ... Come scrive rainews.it