Video choc a Desenzano del Garda 40enne minaccia e si filma con l' arma clandestina e carica | denunciato

Denunciato 40enne a Desenzano del Garda per minacce aggravate e detenzione abusiva di armi dopo video minatorio. Sequestrato fucile clandestino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Video choc a Desenzano del Garda, 40enne minaccia e si filma con l'arma “clandestina e carica”: denunciato

