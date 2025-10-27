Vicus Caprarius a Roma | la città dell’acqua sotto la Fontana di Trevi dove rivivere 2000 anni di storia

A pochi passi da Fontana di Trevi, nel cuore barocco di Roma, in pochi sanno che si nasconde un mondo sotterraneo che racconta due millenni di vita quotidiana: stiamo parlando di Vicus Caprarius, conosciuta anche come la Città dell’Acqua. Un luogo che sembra sospeso tra mito e realtà, nel quale l’antico incontra la modernità e l’acqua diventa filo conduttore della storia. Sotto il frastuono dei turisti e il luccichio delle monete lanciate nella fontana, questo sito archeologico permette di scoprire i resti di una lussuosa domus romana, un serbatoio idrico e frammenti di affreschi e ceramiche che raccontano l’evoluzione della città dall’età imperiale fino al Medioevo. 🔗 Leggi su Funweek.it