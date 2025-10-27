Brescia, 25 ottobre 2025 – “Pampulu Pimpulo Parimpampum”. E Yu Morisawa si trasforma nell'Incantevole Creamy. Così come Victoria Micheletti che da studentessa di liceo è diventata una delle cosplayer ufficiali a livello internazionale del famosissimo cartone animato anni Ottanta, ricevendo il riconoscimento dello Studio Pierrot, che ha realizzato l'anime. “E' iniziato tutto da un sogno, ma questo sogno è diventato realtà”, rivela la diciottenne di Brescia, che ha trovato tante affinità con la ragazzina dai capelli blu, tanto da interpretarla in carne e ossa e partecipare nelle sue vesti a numerosi eventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Victoria Micheletti alla conquista del Giappone: “Yu e Creamy, mi ispiro a loro ogni giorno”