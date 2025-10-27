Vicario para di tutto! Il Tottenham manda ko l' Everton

Il Tottenham vince e si riporta al terzo posto. Dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Aston Villa, gli Spurs superano per 3-0 l'Everton grazie a un super Vicario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vicario para di tutto! Il Tottenham manda ko l'Everton

??Vicario para TUTTO col Monaco: dati shock, è record in Champions! ?? | OneFootball - Guglielmo Vicario ha scritto la storia della Champions League e dell'Italia nella notte europea contro il Monaco nella sfida finita 0- Lo riporta onefootball.com

Vicario insuperabile: è 0-0 tra Monaco e Tottenham - Battaglia senza esclusione di colpi tra Monaco e Tottenham, con un super Vicario grande protagonista della gara. Si legge su fantacalcio.it

Vicario salva il Tottenham a Montecarlo: "C'è molto da imparare da questa sfida" - 0 strappato dal Tottenham sul campo del Monaco in Champions League ha un solo, grande protagonista: Guglielmo Vicario. tuttomercatoweb.com scrive