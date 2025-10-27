Viale Zaccagna degrado in una zona di eccellenza

"Un viale che, per la sua importanza strategica dovrebbe rappresentare il biglietto da visita dell’economia apuana. Eppure viale Zaccagna si presenta zona completamente abbandonata: buche, immondizia, marciapiedi inesistenti, illuminazione carente e carcasse d’auto a marcire". Inizia così l’analisi di ’ Si-Resiste ’, che chiede interventi. "Durante un temporale le pozzanghere si trasformano in laghi, il viale in un torrente e la visibilità in un miraggio. In queste condizioni pedoni e ciclisti rischiano la vita ogni giorno. È paradossale che una delle aree produttive più importanti della provincia, direttamente collegata alla rete industriale di Baker Hughes (che realizza moduli destinati al colosso americano Venture Global per la fornitura di gas naturale liquefatto (LNG)) versi in tali condizioni di degrado. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Viale Zaccagna, degrado in una zona di eccellenza"

