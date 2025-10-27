Viaggio tra i sapori del mondo | un weekend interamente dedicato allo street food

Brindisireport.it | 27 ott 2025

Da venerdì 31 ottobre al 2 novembre 2025, Brindisi ospiterà la 122ª tappa dell’International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato alla cucina di strada. L’evento, organizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese Bari-Bat-Brindisi e con il patrocinio del Comune di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

