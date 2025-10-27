Viaggi in treno gratis con l’Interrail i requisiti e quando fare la domanda

Torna l’Interrail gratuito per viaggiare in Europa. Dal 30 ottobre sarà possibile candidarsi al programma DiscoverEU, l’iniziativa dell’Unione Europea che permette di viaggiare in treno gratis con l’Interrail in tutta l’area Schengen. Si tratta di un progetto pensato per celebrare i quarant’anni dell’accordo di Schengen. L’Interrail consente di accedere a pass gratuiti con cui spostarsi tra i vari Paesi europei per un periodo compreso tra 1 e 30 giorni a partire dal prossimo anno. Anche per l’Italia sono disponibili circa 5.000 pass, destinati quindi a una platea ristretta di giovani. Tra i requisiti, l’età massima di 18 anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Viaggi in treno gratis con l’Interrail, i requisiti e quando fare la domanda

