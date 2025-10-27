Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 20 | 25

Romadailynews.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità mobilità con servizio della regione Lazio Al momento la circolazione risulta regolare sulle principali strade e autostrade della Regione segnaliamo solo delle cose sulla raccordo anulare interna tra diramazione Roma sud e Appia code per traffico intenso poi sulla Colombo tra via Di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia per il trasporto pubblico locale ricordiamo che fino al 3 di novembre in occasione della commemorazione dei defunti sono potenziate le linee bus che raggiungono i cimiteri cittadini per maggiori dettagli consultare il nostro sito alla pagina dedicata Da Federico Di Lernia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 27 10 2025 ore 20 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 20:25

Argomenti simili trattati di recente

Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 18:10 - Astral infomobilità è la regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare carreggiata interna code a tratti tra Prenestino mentre in esterna abbiamo code a ... Lo riporta romadailynews.it

Dalla Regione Lazio 35 milioni di euro per la blue economy - La Regione Lazio rilancia la sua strategia sulla blue economy con un investimento complessivo che sale a oltre 35 milioni di euro, rispetto ai 27 milioni inizialmente previsti. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio