Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 19 | 10
Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare carreggiata interna cos'è tratti Truck via Prenestina mentre in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud code per incidente sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro cose sulla Roma Fiumicino tra la Colombo via della Magliana verso raccordo dal raccordo avere il Cappellaccio verso l'Eur pure a tratti Poi nei due sensi sulla classe antologia della Giustiniana sulla Casilina 3 giardinetti e finocchio cose per traffico intenso sulla Colombo ebbe Di Mezzocammino vedi Ma la tele verso Hostel rallentamenti sulla Pontina Pomezia verso Latina Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Argomenti simili trattati di recente
Vorresti ricevere ogni giorno informazioni su viabilità, eventi in città, iniziative e nuove opportunità a Roma? Iscriviti al canale Whatsapp di Roma Capitale! Bastano pochi semplici passaggi Vai su tinyurl.com/romawa Vedrai il canale Whatsapp di R Vai su Facebook
Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) / Posts - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 18:10 - Astral infomobilità è la regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare carreggiata interna code a tratti tra Prenestino mentre in esterna abbiamo code a ... Lo riporta romadailynews.it
Dalla Regione Lazio 35 milioni di euro per la blue economy - La Regione Lazio rilancia la sua strategia sulla blue economy con un investimento complessivo che sale a oltre 35 milioni di euro, rispetto ai 27 milioni inizialmente previsti. Da ansa.it