Astral infomobilità è la regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare carreggiata interna code a tratti tra Prenestino mentre in esterna abbiamo code a tratti tra Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud cose sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio il raccordo che uscita con te anche sulla roma-fiumicino tra la Colombo e via della Magliana Verso il raccordo è dal raccordo a via del Cappellaccio verso l'Eur code a tratti Poi nei due sensi sulla caccia tra loggiato e la Giustiniana sulla Casilina 3 giardinetti e finocchio code per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino vedi malafede verso c'è coda per incidente sulla Laurentina tra raccordo e la rotatoria con via di Castel di Leva in direzione di quest'ultima a Federico di Lari Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione è un prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 18:10