Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 17 | 25
Astral infomobilità servizio è la regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare carreggiata interna code a tratti tra servizio Prenestina mentre in esterno abbiamo code a tratti tra da Roma Fiumicino e la diramazione Roma sud con risultato Urbano della A24 tra Portonaccio il raccordo in uscita cosa tratti Poi nei due sensi sulla caccia tra loggiato e la Giustiniana sulla Casilina giardinetti e finocchio code per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo trave di Mezzocammino vedi malafede verso Ostia e code per incidente sulla Laurentina tra raccordo e la rotatoria con via di Castel di Leva in direzione di quest'ultima Villari Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione è un prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Argomenti simili trattati di recente
Vorresti ricevere ogni giorno informazioni su viabilità, eventi in città, iniziative e nuove opportunità a Roma? Iscriviti al canale Whatsapp di Roma Capitale! Bastano pochi semplici passaggi Vai su tinyurl.com/romawa Vedrai il canale Whatsapp di R - facebook.com Vai su Facebook
Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) / Posts - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 15:25 - Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare carreggiata esterna rallenta tratti tra Flaminia Prenestina ... Riporta romadailynews.it
Dalla Regione Lazio 35 milioni di euro per la blue economy - La Regione Lazio rilancia la sua strategia sulla blue economy con un investimento complessivo che sale a oltre 35 milioni di euro, rispetto ai 27 milioni inizialmente previsti. ansa.it scrive