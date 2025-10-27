Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità servizio è la regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare carreggiata interna code a tratti tra servizio Prenestina mentre in esterno abbiamo code a tratti tra da Roma Fiumicino e la diramazione Roma sud con risultato Urbano della A24 tra Portonaccio il raccordo in uscita cosa tratti Poi nei due sensi sulla caccia tra loggiato e la Giustiniana sulla Casilina giardinetti e finocchio per i cantieri fino alle 17 di oggi sulla A24 roma-teramo chiusa la complanare tra Ponte di Nona e la barriera Roma Est in direzione Teramo uscita obbligatoria allo svincolo di Ponte di Nona prestare attenzione alla segnaletica sul telefono che è tutto Grazie per l'attenzione è un prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

