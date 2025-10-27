Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare carreggiata esterna rallenta tratti tra Flaminia Prenestina mentre in esterna abbiamo delle code a tratti tra la Roma Fiumicino diramazione Roma sud con te anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro facciamo i cantieri fino alle 17 di oggi sulla A24 Roma Teramo è chiusa la complanare tra Ponte di Nona e la barriera Roma Est in direzione Teramo uscita obbligatoria allo svincolo di Ponte di Nona prestare attenzione alla segnaletica sul posto Infine per il trasporto marittimo nella giornata di oggi causa condizioni meteo avverse la corsa Formia Ponza delle ore 17:30 anticipa la partenza alle ore 16 a Federico Di Lernia altro gli immobili tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 15:25

