Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione risulta regola sulle principali strada autostrade della regione degli andiamo solo un incidente sulla A1 Firenze Roma Ci sono code tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze possiamo ai cantieri in corso fino alle 17 di oggi sulla A24 roma-teramo chiusa la complanare tra Ponte di Nona e la barriera Roma Est in direzione Teramo uscita obbligatoria allo svincolo di Ponte di Nona prestare attenzione alla segnaletica sul posto per il trasporto pubblico locale ricordiamo che fino al 3 di novembre in occasione della commemorazione dei defunti sono potenziate le linee bus ci che raggiungono i cimiteri cittadini per maggiori dettagli consultare il nostro sito infomobilità avuto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 13:25