Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente su Cassia il momento ci sono code tra via Settevene Palo e Monterosi in direzione Viterbo su via Pontina per Manuel incidente tra via dei rutuli è via Laurentina in direzione Roma mentre si è risolto quello avvenuto in precedenza all'altezza di genio civile risolto Anche l'incidente su via Salaria ora la strada è stata riaperta nella frazione di San Giovanni Reatino ci spostiamo sul Raccordo Anulare altro incidente in carreggiata interna che provoca codesta alla diramazione Roma Nord via Nomentana per i cantieri in corso fino alle 17 di oggi sulla A24 Roma Teramo Q complanare tra Ponte di Nona e la barriera Roma Est in direzione Teramo uscita obbligatoria allo svincolo di Ponte di Nona prestare attenzione alla segnaletica sul posto da Sara Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 11:25