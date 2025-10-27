Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla via aria nella frazione di San Giovanni Reatino al momento tratto stradale chiuso tra il km 68 e 400 è il km 75 In entrambe le direzioni altre due incidenti sulla via Pontina entrambi in direzione Roma che provocano code Tra genio civile Aprilia e tra via dei rutuli e via Laurentina sulla via del mare code all'altezza di Acilia in direzione del raccordo dovute anche un incidente avvenuto in precedenza sul Raccordo Anulare il traffico si sta normalizzando permangono al momento ancora Code in carreggiata interna tra gli svincoli Bufalotta Nomentana è preseguendo più avanti tra le uscite puntine via del Mare per i cantieri in corso ricordiamo che oggi fino alle 17 sulla A24 roma-teramo sarà chiusa la complanare tra Ponte di Nona e la barriera maestre in direzione Teramo uscita obbligatoria allo svincolo di Ponte di Nola da Sara Spanò e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 10:25