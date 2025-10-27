Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente sulla via Salaria nella frazione di San Giovanni Reatino al momento tratto stradale chiuso tra il km 68 e 400 i km 75 In entrambe le direzioni altri due incidenti sulla Pontina entrambi in direzione Roma che provocano code Tra genio civile Aprilia e tra via dei rutuli è via Laurentina risolto invece li incidente sulla via del mare all'altezza di Acilia ma per me sono code per traffico intenso in direzione del raccordo Rimaniamo sul Raccordo Anulare dove in carreggiata interna Ci sono code a tratti tra gli svincoli Cassi ABS Nomentana è più avanti e tra via Casilina in esterna code a tratti tra via Ardeatina e via Anagnina è più avanti tra via Casilina e la A24 roma-teramo sul tratto urbano di quest'ultima code tra Portonaccio e la tangenziale in direzione del centro ora le consolari in direzione del centro città code su via Flaminia tra il raccordo via dei Due Ponti e su via Salaria tra Villa Spada e via del Foro Italico fine code su via Nomentana tra Tor Lupara e la rotatoria di via Rinaldo D'Aquino sempre in direzione della Capitale non sarà Spa noi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

