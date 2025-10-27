Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente su via Salaria nella frazione di San Giovanni Reatino al momento tratto stradale chiuso tra il km 68 e 400 km 75 In entrambe le direzioni altri due incidenti sulla via Pontina entrambi in direzione Roma Ci sono code Tra genio civile Aprilia e tra via dei rutuli e via Laurentina per Ma neanche un incidente sulla via del mare nei pressi di Acilia Ci sono code in direzione del raccordo e rimaniamo sul Raccordo Anulare dove in carreggiata interna Ci sono code per traffico intenso tra gli svincoli Casilina e Appia mentre in esterna si sta in coda per un incidente all'altezza dello svincolo prete quando più avanti del traffico intenso code a tratti tra l'appia e la 24 Roma Teramo sul tratto urbano di quest'ultima incolonnamenti tra fiorentini e la tangenziale est in direzione del ora le consolari in direzione del centro città code su via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti e su via Salaria tra Villa Spada e via del Foro Italico infine code su via Nomentana tra torlupara e la rotatoria di via Rinaldo D'Aquino sempre in direzione Roma da Sara sta noi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 09:10