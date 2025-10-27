Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità Mary trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla via Salaria nella frazione di San Giovanni Reatino tratto stradale chiuso tra i km 68 e 400 km 75 prestare attenzione alla segnaletica sul posto altro incidente sulla Pontina al momento ci sono code Tra genio civile Aprilia in direzione Roma per Ma neanche l'incidente sulla via del mare nei pressi di Acilia Code in direzione del raccordo Rimaniamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna Ci sono code per traffico intenso tra gli svincoli Casilina e abbia mentre in esterna si sta in coda per un incidente all'altezza dello svincolo Aurelia proseguendo più avanti per traffico intenso Sì Giada rilento all'altezza della Roma Fiumicino e tra le uscite casiline A24 roma-teramo sul tratto urbano di quest'ultima incolonnamenti dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale in direzione del centro diamo uno sguardo alle consolari in direzione del centro città code su via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti e su via Salaria tra Villa Spada e l'aeroporto dell'Urbe fine cose su via Nomentana tra Tor Lupara e la rotatoria di Rinaldo D'Aquino sempre in direzione Roma da Sara sta noi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

