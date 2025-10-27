Astral infomobilità merito alla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura due incidenti il primo e al momento non genera disagi alla circolazione sull'autostrada A24 roma-teramo tra carsoli-oricola Vicovaro Mandela in direzione Roma il secondo lo segnaliamo sulla via del mare che provoca coda all'altezza di Biglia in direzione del raccordo anulare Rimaniamo sul raccordo dove in carreggiata interna Ci sono code per traffico intenso tra gli svincoli Casilina e Appia mentre in esterna Si procede a rilento tra via Prenestina & via Nomentana sul tratto Urbano della A24 roma-teramo incolonnamenti dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est in direzione del centro diamo uno sguardo alle consolari in direzione del centro città code su via Flaminia tra Labaro e due ponti traffico rallentato sulla Salaria tra Villa Spada è l'aeroporto dell'Urbe infine code su via Nomentana 3 Tor Lupara e la via Rinaldo D'Aquino sempre in direzione della capitale da Sara Spano è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 07:25