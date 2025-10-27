Via subito o fiducia fino a mercoledì? Tudor la Juve è spaccata Le alternative

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta in casa della Lazio, la terza consecutiva, la posizione dell'allenatore croato è sotto esame. Spalletti, Mancini e Palladino i nomi in ballo, con Thiago Motta ancora a libro paga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

via subito o fiducia fino a mercoled236 tudor la juve 232 spaccata le alternative

© Gazzetta.it - Via subito o fiducia fino a mercoledì? Tudor, la Juve è spaccata. Le alternative

News recenti che potrebbero piacerti

via subito fiducia finoVia subito o fiducia fino a mercoledì? Tudor, la Juve è spaccata. Le alternative - Dopo la sconfitta in casa della Lazio, la terza consecutiva, la posizione dell'allenatore croato è sotto esame. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Via Subito Fiducia Fino