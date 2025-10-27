Via subito o fiducia fino a mercoledì? Tudor la Juve è spaccata Le alternative
Dopo la sconfitta in casa della Lazio, la terza consecutiva, la posizione dell'allenatore croato è sotto esame. Spalletti, Mancini e Palladino i nomi in ballo, con Thiago Motta ancora a libro paga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Stamattina ho provato una cosa che mi ha regalato fiducia, così sono sceso in pista per la gara con un solo piano in testa: superare subito chi mi era davanti e gestire con tranquillità le gomme, cosa che mi è riuscita perfettamente” - facebook.com Vai su Facebook
Via subito o fiducia fino a mercoledì? Tudor, la Juve è spaccata. Le alternative - Dopo la sconfitta in casa della Lazio, la terza consecutiva, la posizione dell'allenatore croato è sotto esame. Lo riporta msn.com