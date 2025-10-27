Via Nino Bixio incendio in un appartamento | evacuate trenta persone una donna in ospedale
Trenta persone evacuate, una donna soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Livorno e tanta Paura. E' questo il bilancio dell'incendio in appartamento che si è sviluppato nella serata di ieri, domenica 26 ottobre, in un appartamento di via Nino Bixio, nel quartiere di Shangai. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Livorno, incendio in casa: una donna all’ospedale, trenta evacuati - Il sindaco Salvetti: “Sono stati preparati i locali della Misericordia per chi dovrà passare la notte fuori dalla propria abitazione” ... Scrive msn.com
