Via Nino Bixio incendio in un appartamento | evacuate trenta persone una donna in ospedale

Livornotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trenta persone evacuate, una donna soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Livorno e tanta Paura. E' questo il bilancio dell'incendio in appartamento che si è sviluppato nella serata di ieri, domenica 26 ottobre, in un appartamento di via Nino Bixio, nel quartiere di Shangai. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

via nino bixio incendioLivorno, incendio in casa: una donna all’ospedale, trenta evacuati - Il sindaco Salvetti: “Sono stati preparati i locali della Misericordia per chi dovrà passare la notte fuori dalla propria abitazione” ... Scrive msn.com

"Hai una sigaretta?" poi l'assalto. Così hanno rapinato due minorenni - Questa la scusa con cui avvicinavano le vittime di turno. Lo riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Via Nino Bixio Incendio