Via Michelangelo gli alberi rischiano di essere danneggiati

Palermotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sempre incuria! Mi chiedo se in questa città sarà mai possibile godere di una cosa fatta bene e definitiva. Un paio di anni fa la messa a dimora della nuova alberatura in viale Michelangelo, in sostituzione dei vecchi e malconci alberi. Benissimo. Peccato che non sia stata seguita da una corretta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

via michelangelo alberi rischianoAlberi crollati in strada. Disagi e strada bloccata - L’intervento dei vigili del fuoco per liberare la via ai clienti di un ristorante. msn.com scrive

In Lungoticino Sforza si lavora per gli alberi che rischiano di cadere - I tecnici di Asm sono intervenuti sulle piante malate per prevenire episodi come quello di lunedì scorso, ... Da laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Via Michelangelo Alberi Rischiano